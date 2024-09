Le suspect dans l'enquête sur la tentative d'assassinat présumée de Trump "n'a pas tiré"

Repéré par un agent du Secret Service qui a constaté qu'il était armé et a ouvert le feu sur lui, "le suspect, qui n'avait pas de ligne de vue sur l'ancien président, a pris la fuite. Il n'a pas tiré", a déclaré M. Rowe.

Présenté à un juge lundi, Ryan Wesley Routh, un Américain pro-ukrainien de 58 ans que l'AFP avait interviewé en 2022 à Kiev où il s'était rendu en soutien au peuple ukrainien, s'est vu signifier des inculpations de détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire et de possession d'une arme au numéro de série effacé.

"Le suspect n'a même pas été sur le point d'effectuer un tir et nous l'avons appréhendé et présenté à la justice", s'est félicité le shérif, Ric Bradshaw.

Outre ces charges, passibles respectivement de peines maximales de 15 ans et cinq ans de prison, il devrait faire l'objet d'autres poursuites. Sa prochaine comparution, sur son maintien en détention, a été fixée au 23 septembre et sa mise en accusation formelle une semaine plus tard.