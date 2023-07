Le suspect d'une agression mortelle au couteau à Ganshoren interné

Les faits s'étaient déroulés dans un immeuble de la rue Jacques Sermon à Ganshoren, le 30 juin 2022. A.M., d'origine biélorusse, et D.Y., venant d'Ouzbékistan, y étaient voisins. Les deux hommes avaient régulièrement des discussions animées autour de la guerre en Ukraine, l'un étant pro-Poutine et l'autre anti. Lors d'une énième dispute, D.Y. a poignardé dans le dos A.M. Ce dernier est décédé des suites de cette grave blessure.

Dans le cadre de l'enquête qui a suivi, un expert psychiatre, désigné par le juge d'instruction, est parvenu à la conclusion que D.Y. souffrait de problèmes psychologiques le rendant incapable du contrôle de ses actions. Sur la base de ce rapport, la chambre du conseil de Bruxelles a décidé d'interner le suspect. Elle a par ailleurs requalifié les faits de meurtre en assassinat.