Le violeur de trois prostituées condamné à cinq ans de prison avec sursis partiel

Entre le 24 juillet et le 17 août 2022, le prévenu s'était présenté dans des salons de prostitution de Liège et avait commis les agressions de trois prostituées. L'individu opérait toujours de la même manière. Il se munissait d'une arme de fabrication personnelle, un clou lié à son poing ou des tessons de bouteille, afin de menacer les prostituées et les obliger à pratiquer des actes sexuels.

Trois prostituées avaient été violées. L'une d'elle avait été attachée par les pieds. La troisième avait pu se dégager et donner l'alerte. L'individu avait été arrêté et confondu sur base de nombreux éléments de preuves. Son ADN avait été retrouvé sur place, des témoins avaient constaté sa fuite et il avait été filmé.