Les 12 suspects interpellés dans un entrepôt de Wilrijk restent en prison

La police fédérale a perquisitionné la semaine dernière un entrepôt de la Terbekehofdreef à Wilrijk. les forces de l'ordre y ont découvert non seulement des armes mais également de la cocaïne pour une quantité totale de 5,9 tonnes. Les 11 personnes présentes ont été appréhendées et la drogue saisie en vue de sa destruction. Les suspects sont de nationalité belge, néerlandaise et guinéenne. Un douzième homme a ensuite été interpellé plus tard.

L'enquête se poursuit. Les charges retenues pour l'instant sont trafic de produits stupéfiants, possession d'armes prohibées et participation à une organisation criminelle.