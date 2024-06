Les capacités mentales de Cathy Y. sont sous l'influence de l'émotionnel

Martine Bronckart a rencontré Cathy Y., en juillet 2012, à la prison de Berkendael. "Elle m'explique qu'elle a découvert tardivement une grossesse, non désirée, et évoque des solutions auxquelles elle a pensé telles que boite à bébé d'Anvers, etc. Elle m'explique ensuite qu'elle a été surprise par l'arrivée du bébé plus tôt que prévu. Dépassée et prise de panique, elle a voulu s'occuper de lui puis elle a vu qu'il ne respirait plus. Elle l'a alors mis dans un sac et déposé dans un container", a résumé la psychologue.

La psychologue précise que l'accusée n'avait pas d'antécédent psychologique, a eu une scolarité classique, ne prenait pas de traitement médicamenteux et aucun suivi psychologique n'avait été mis en place.