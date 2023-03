Les parents de Bart Migom racontent la recherche désespérée de leur fils

"J'ai encore eu des nouvelles de Bart vers 07h40, il me disait qu'il était bien arrivé à l'aéroport", a expliqué le père du jeune homme. "À 08h15, je reçois un appel de mon épouse qui m'explique qu'il y a eu des attentats à l'aéroport. J'essaye d'appeler Bart, en vain."

L'épouse de Philippe Migom se rend à l'hôpital de Neder-Over-Heembeek, où se fait le triage des victimes, pour tenter de trouver Bart, alors que sa famille tente incessamment de joindre le centre crise, sans succès. Les parents se rendent ensuite à l'hôtel Crowne Plaza, près de l'aéroport pour essayer d'obtenir des informations. Ils y dressent une première fiche portrait de leur fils.

Entre-temps, la famille et les amis de Bart contactent tous les hôpitaux de Bruxelles et d'Anvers et scrutent les images diffusées dans l'espoir d'y apercevoir le jeune homme. Le soir venu, ils parviennent à joindre le centre de crise et établissent une nouvelle fiche.

"Mercredi, nous nous sommes rendus à l'hôpital de Neder-Over-Heembeek pour voir si Bart figurait sur une liste", a raconté Philippe Migom. "On est ensuite retournés à la maison pour tenter de dormir et on a repris contact avec la Croix-Rouge le jeudi matin, mais toujours rien. Le soir, j'ai dû aller chez le médecin, car j'étais en train de craquer physiquement. Vendredi matin, un policier est finalement venu nous annoncer la mauvaise nouvelle."