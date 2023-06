Les parties civiles détailleront jeudi les indices de culpabilité pour chaque accusé

C'est Me Aline Fery qui ouvrira le bal en évoquant Oussama Atar, le seul accusé jugé par défaut dans ce procès car présumé mort en Syrie. Le reste de la matinée sera consacré aux cas de Mohamed Abrini et d'Osama Krayem pour lesquels huit pénalistes se passeront la parole. Ceux-ci illustreront leurs propos par des cas concrets.

L'après-midi, ce sont les indices de culpabilité concernant Salah Abdeslam et Sofien Ayari qui seront listés par Mes Alié, le Hodey et Gourdange. Celles-ci seront accompagnées par Me Luyckx, qui illustrera la présentation de Sofien Ayari avec des cas individuels.