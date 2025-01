L'homme retrouvé mort près du Sportpaleis dimanche est membre de l'équipe du chanteur Clouseau

L'homme qui a été retrouvé mort dimanche matin sur la passerelle piétonne près du Sportpaleis à Anvers est le réalisateur vidéo Dirk Van Tilt, âgé de 48 ans. Il travaillait samedi soir lors d'un concert de Clouseau au Sportpaleis. Le groupe a publié lundi une photo de l'homme avec un message sur Instagram.

"Nous sommes extrêmement choqués et profondément émus par le décès soudain de Dirk. Il a dirigé avec brio nos écrans vidéo lors des trois derniers concerts au Sportpaleis. Son talent, sa gentillesse et son enthousiasme l'ont défini et il nous manquera beaucoup. Force à ses enfants, à sa famille et à ses amis", a déclaré le groupe.