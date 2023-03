My Atlegrim était une jeune femme "raffinée, généreuse et enthousiaste"

Le compagnon de My Atlegrim, décédée dans le métro à Maelbeek, Louis Vanardois, est venu témoigner mercredi après-midi devant la cour d'assises de Bruxelles chargée de juger les attentats du 22 mars 2016. "My était merveilleuse (...) Elle savait se faire aimer et entretenait des liens très forts avec ses proches", a-t-il rapporté à la cour.

"Elle présentait des traits d'esprit remarquables, elle était intelligente et cultivée, raffinée, généreuse et enthousiaste." My Atlegrim avait étudié à Saint-Luc à Bruxelles, elle était illustratrice. Ses illustrations étaient "vives en couleur, chatoyantes. Elles étaient vives et épanouies, comme elle."

Cela a été "un véritable parcours du combattant pour réapprendre à vivre sans elle à mes côtés. Il fallait que j'apprenne à être autonome alors que je ne voulais pas accepter sa mort", a confié son compagnon de l'époque. "J'ai dû traverser toutes les étapes du deuil, à commencer par le déni." Hospitalisé à deux reprises pour choc post-traumatique, "ce n'est que sept ans après que je considère que notre relation appartient au passé, et je suis prêt à vivre ma vie en dehors de ma condition de victime", a-t-il déclaré à la cour.