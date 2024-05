Neuf ans de prison requis contre un père poursuivi pour avoir violé sa fille durant 12 ans

Le parquet a requis, vendredi, devant le tribunal correctionnel de Liège, une peine de neuf ans de prison à l'encontre d'un habitant d'Oupeye âgé de 53 ans poursuivi pour avoir violé sa fille et atteint à son intégrité sexuelle.

Les faits reprochés au prévenu se seraient déroulés entre 2010 et 2022. Cet homme est accusé par sa fille de l'avoir violée à plusieurs reprises. Selon la victime, les faits auraient débuté alors qu'elle était âgée de six ans et se seraient prolongés durant douze années.

Le grand-père paternel de la victime avait déjà violé celle-ci durant son enfance. Une fois emprisonné, c'est alors son père qui a pris le relais. La jeune fille avait dénoncé ces agressions sexuelles lorsqu'elle avait quitté le domicile de ses parents.