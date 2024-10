Enlèvement du petit Santiago: les parents de l'enfant maintenus en détention à Amsterdam

Santiago, grand prématuré, avait été enlevé lundi dernier par ses parents de 23 et 25 ans dans le service de néonatalogie d'un hôpital à Aulnay-sous-Bois, près de Paris.

"L'homme et la femme arrêtés dans un hôtel du centre d'Amsterdam dans la nuit du vendredi au samedi 25 octobre ont été présentés cet après-midi au juge d'instruction. Le juge d'instruction les a placés en détention provisoire," indique un communiqué du tribunal d'Amsterdam.

Les parents de Santiago, bébé né grand prématuré à Paris et retrouvé dans un hôtel d'Amsterdam vendredi dernier, sont maintenus en détention provisoire à Amsterdam en vue d'une extradition, a décidé lundi un juge néerlandais.

Le porte-parole du parquet a précisé que la France demande une remise des deux suspects, et que ces derniers ont opté pour une procédure abrégée. "Cela signifie que leur affaire sera examinée par la chambre du conseil du tribunal d'Amsterdam dans un délai de 10 jours. Il appartient ensuite à la chambre du conseil d'accepter ou non la procédure abrégée" peut-on lire.

Le porte-parole du parquet d'Amsterdam a précisé ne s'intéresser qu'à la remise des deux suspects, "et non à l'affaire pour laquelle la France souhaiterait que cet homme et cette femme soient remis".