Emilie, 24 ans, et son petit chien n'ont plus été aperçus depuis mercredi dans la région d'Hensies: les avez-vous vus?

Emilie, 24 ans, et son petit chien n'ont plus été aperçu depuis mercredi dans la région d'Hensies: les avez-vous vus?

Elle est accompagnée de son chien, un chihuahua âgé de cinq mois, répondant au nom de "Louna". Émilie Baillet a l'apparence d'une jeune fille de 15 ans. Elle mesure environ 1m65, est de corpulence mince et a les yeux bleus et de longs cheveux châtains.

La police a lancé jeudi un avis de recherche concernant Émilie Baillet, une jeune femme âgée de 24 ans. Elle a quitté son domicile situé rue du Bois Lescot à Hensies (Hainaut) mercredi vers 19h30 et ne s'est plus manifestée depuis.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, un pull rose et gris et des baskets roses et grises. Elle a emporté une couverture et un coussin avec une photo d'une personne.

Les personnes ayant vu Émilie Baillet ou connaissant l'endroit où elle se trouve sont priées de prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800/30.300.