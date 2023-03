Pas de fouilles à nu avec génuflexion pratiquées sur les accusés mardi

Par ailleurs, certains avocats de la défense, Me Delphine Paci, qui défend Salah Abdeslam, et Me Nicolas Cohen, qui défend Bilal El Makhoukhi, ont toutefois estimé que les fouilles à nu restent, à leurs yeux, illégales en raison du fait que la police y procède de manière systématique, sans justifications précises.

"Pour que ces fouilles à nu restent légales, il faut qu'elles répondent à des critères, à commencer par celui de la proportionnalité", a développé Me Cohen. Selon le pénaliste, ces fouilles doivent être proportionnelles au degré de risque. Elles doivent donc être motivées, chaque fois qu'elles sont pratiquées, par des indices sérieux de risques d'évasion ou d'attaque. Or, dit-il constater, "les justifications sont rigoureusement identiques chaque jour", laissant entendre que la police ne fait que reproduire une justification "type" pour légitimer ces fouilles.