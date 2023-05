Plus de 1,6 tonne d'héroïne découverte dans le port d'Anvers

Deux importants chargements d'héroïne ont récemment été découverts et saisis dans le port d'Anvers, rapporte jeudi le parquet anversois. Au total, 1.660 kilogrammes de drogue ont été découverts à la suite d'une opération menée en coopération avec les autorités géorgiennes.

Une information provenant de Géorgie a récemment mis en évidence deux conteneurs en provenance d'Iran et en route vers Anvers via la Géorgie, avec l'Estonie pour destination finale. Les douanes ont pu localiser et intercepter les conteneurs après leur arrivée à Anvers.

La drogue était dissimulée entre des chargements de câbles et de plaques d'acier. Les constatations des douanes seront transmises aux autorités géorgiennes, qui mènent des enquêtes complémentaires sur les responsables du trafic.