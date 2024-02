Plusieurs milliers d'euros, 13 et 9 ans de prison requis à l'encontre de deux frères

Le parquet fédéral a requis 13 ans de prison, une amende de 800.000 euros, une confiscation de 75.000 euros à l'encontre de Badr E.I., devant le tribunal correctionnel de Bruxelles mardi, dans le cadre du procès Encro, relatif à une organisation criminelle impliquée dans un vaste trafic de drogue. L'homme est poursuivi comme membre présumé de l'organisation, pour trafic de cannabis et de cocaïne, et détention d'armes, dans ce dossier. Pour son frère, Anass E.I., le procureur, Julien Moinil, a demandé neuf ans d'emprisonnement, 75.000 euros d'amende à multiplier par les décimes additionnels et une confiscation de 40.000 euros. Selon la thèse du Ministère public, les deux frères utilisaient un téléphone équipé du logiciel de communication cryptée Sky ECC au pin GIRE2F avec le pseudo Smarti, les impliquant tous les deux dans le trafic.