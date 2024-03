"Pour moi, c'est ma faute": Angélique culpabilise après la perte de son mari, emporté par le courant dans la Sambre

Mardi dernier, on apprenait qu'on homme avait disparu dans la Sambre après avoir sauté pour venir en aide à sa femme, Angélique, et ses chiens. Ces derniers se trouvaient dans une poussette qui a dévalé la route avant de finir dans l'eau. Angélique est alors descendue dans l'eau pour les secourir, mais n'est pas arrivée jusqu'à eux. "Je n'avançais pas dans l'eau, je ne sais pas pourquoi. Lui a plongé et malheureusement, il a fait un plat. Je pense qu'il a dû se blesser. Il n'était pas forcément bon nageur, mais pas mauvais non plus. Par contre, il ne supportait pas le froid, il avait de gros problèmes de santé", raconte la femme ce lundi.

Angélique est ensuite sortie de l'eau. "J'ai réussi à sortir de l'eau, j'ai pensé aux deux autres chiens qui étaient dans une autre poussette. J'ai vu ma voisine en train d'essayer d'attraper mon mari et je me suis dit que ça allait aller".