Quarante mois avec sursis partiel pour tentative de meurtre à Louvain-la-Neuve

Perdant beaucoup de sang, la victime avait pris la fuite en caleçon dans la rue, pour alerter des voisins. La prévenue, elle, a appelé un de ses amis chez qui elle s'est rendue et à qui elle a expliqué qu'elle venait de se disputer avec son compagnon, mais elle n'a pas appelé les secours. Le blessé a été retrouvé à l'extérieur par des tiers, et ses jours étaient considérés comme en danger lorsqu'il a été transféré à l'hôpital. La blessure verticale à la gorge, profonde et mesurant plusieurs centimètres, a pu être soignée. Par chance, le tesson n'a pas sectionné la jugulaire ou l'artère carotide.

Les deux protagonistes étaient sous l'influence de l'alcool lors des faits, suite à une soirée d'anniversaire. La prévenue, à l'audience, affirmait ne plus trop se souvenir des coups portés mais indiquait s'être défendue et invoquait la légitime défense. Elle niait également toute volonté homicide.