Quarante mois de prison requis pour le vol d'un million d'euros en canettes de Red Bull

Cinq hommes étaient appelés à comparaître mercredi devant le tribunal correctionnel de Courtrai pour le vol de 319 palettes de canettes de Red Bull pour une valeur totale d'un million d'euros dans un entrepôt situé à Rekkem (Flandre occidentale). Ils doivent également répondre de faits similaires commis à Kuurne (Flandre occidentale) et risquent 40 mois de prison chacun.

Les voleurs ont dérobé les 319 palettes de boisson énergisante dans la nuit du 11 au 12 août 2018 dans un entrepôt de l'entreprise Jet Import avant de récidiver et de voler 44 palettes de la même marque dans une entreprise à Kuurne en octobre de la même année.

"Les voleurs savaient pertinemment ce qu'ils faisaient", a souligné le procureur mercredi à propos du vol de Rekkem. "Ils ont réussi à éviter le système des caméras de surveillance et n'ont utilisé aucun GSM pour laisser aussi peu de traces que possible. Il a fallu environ 12 heures et 11 véhicules de transport pour mener leur opération à bien." L'opération ne s'est toutefois pas déroulée exactement comme prévu. Peu après le vol, deux semi-remorques ont en effet été repérés à Mouscron, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste des cinq suspects.