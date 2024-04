Quatre ans de prison pour des faits de violence en état de récidive

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi après-midi une peine de 4 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans contre Julien D. Le prévenu était poursuivi pour plusieurs préventions de violence: coups et blessures, vol, menaces, recel, entrave méchante à la circulation et rébellion sur une policière. Le ministère public avait sollicité à son encontre une peine de cinq ans de prison.

En novembre dernier, le prévenu a confié "avoir voulu se venger" de sa compagne quand il a appris que cette dernière avait eu une relation avec l'un de ses amis. L'homme détenu admet avoir giflé la victime, menacé de mort cette dernière et lui avoir volé GSM et carte bancaire. Le 21 novembre, le suspect a également été l'auteur d'une entrave méchante à la circulation en roulant à contresens, en montant sur un trottoir et en manquant de peu de foncer dans un combi de police avec des plaques d'immatriculation volées.

Julien D. contestait s'être rebellé sur une policière quelques instants après avoir comparu devant la juge d'instruction pour son placement sous mandat d'arrêt. Le ministère public avait requis une peine de cinq ans de prison contre le prévenu, en état de récidive et condamné en août dernier à 2 ans de prison avec un sursis probatoire pour, notamment, des coups et blessures sur la même compagne.