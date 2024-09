Quatre ans de prison pour l'incendie volontaire d'un appartement à Rochefort

L'appartement se trouve dans une maison mitoyenne, divisée en deux logements, qui appartient au CPAS de Rochefort. La victime était absente mais son voisin, une personne à mobilité réduite, se trouvait chez lui. La porte d'entrée de la maison et celle de l'appartement de la victime n'étaient pas fermées à clé. Quatre foyers différents ont été découverts par les pompiers au sein de l'appartement incendié. C'est l'auteur présumé des faits qui a contacté le 112 voyant l'ampleur que l'incendie prenait.

Sept ans de prison ferme avaient été requis par le parquet de Namur à son encontre. Le prévenu avait bouté le feu dans la nuit du 8 au 9 octobre 2023 car le locataire de l'appartement lui devait 100 euros. Le soir qui avait précédé l'incendie, le prévenu avait encore réclamé cette somme et s'était montré menaçant.

"J'avais bu un verre et on s'est pris la tête", avait-il expliqué devant le tribunal. Le parquet de Namur avait souligné la "personnalité encline à la violence" du prévenu, sur la base des faits commis et de ses antécédents judiciaires.