RDC: au moins sept détenus décèdent dans une prison de la province du Kwilu

Selon la société civile locale, la situation est "alarmante" dans cette prison. Les détenus n'ont pas accès aux soins de santé et mangent une seule fois tous les deux jours. Ils dorment aux côtés d'installations hygiéniques bouchées et sont exposés à des maladies.

Ces décès sont survenus au cachot du parquet près le tribunal de grande instance de Bulungu, dans la province du Kwilu, à l'est de la capitale congolaise, Kinshasa.

Le président de la société civile de Bulungu, Franck Kitapindu, a appelé le gouvernement central à intervenir pour sauver des vies, a ajouté Actualité.cd.

"Ce n'est pas dit qu'un détenu doit-être maltraité, il est dans un lieu de rééducation pour qu'il serve encore la nation. Mais ces conditions là sont inhumaines. D'abord, ils ne sont pas nourris, on leur donne un boucher de fufu (une purée faite à partir de farines ou de tubercules bouillis et pilés, ndlr) durant toute une journée pour repasser encore 24 heures après. Les soins de santé ne sont pas assurés, ils n'ont même pas un assistant, ou bien un infirmier pour s'assurer de leur état sanitaire et ils passent la nuit là où il y a des matières fécales, des douches déjà bouchées", a ajouté M. Kitapindu.

Des centaines de détenus meurent chaque année dans les prisons congolaises (201 en 2017 et 223 en 2018, selon l'ONU), qui sont "parmi les plus surpeuplées du monde", d'après l'ONG Human Rights Watch (HRW). Elles subissent aussi de fréquentes ruptures de stocks de nourriture et de médicaments.