"Les gens ont besoin de se marrer": star des réseaux sociaux et homme d'affaires, GuiHome ouvre son comedy club à Namur

Guihome, célèbre humoriste des réseaux sociaux et entrepreneur averti, continue d'étendre son empire en ouvrant un restaurant Comedy Club à l'image de son audace. Après le succès du festival d'humour à Namur en 2022 et l'inauguration d'un bar à gaufres en 2023, il fait un pari risqué en combinant gastronomie et stand-up avec ce nouveau projet.

À 33 ans, l'humoriste Namurois a déjà plusieurs cordes à son arc. Un festival, un bar à gaufres, de nombreuses récompenses. L'ouverture d'un Comedy club est donc un nouveau défi pour cet éternel adolescent. "Il faut être un peu zinzin pour faire de tels projets et d'arriver à les gérer tous en même temps", reconnaît-il. "Il faut une certaine part d'insouciance et d'inconscience. Et ça, c'est sûr que c'est le Guillaume ado qui vibre encore et qui me permet justement de prendre ce genre de risques quotidiennement."

A Namur, les travaux ont duré deux mois. À quelques heures de l'ouverture, Guillaume briefe son personnel tout en s'occupant des réservations. Cette star des réseaux sociaux connue sous le nom de Guihome a bâti sa réputation sur l'humour. Désormais, Guillaume endosse le costume de patron... mais pas trop. "On dépote ce soir et en février, on en rigole en se disant que janvier est derrière nous et qu'on est les rois du monde", indique-t-il à sa nouvelle équipe.

Pour sa première, Guihome affiche complet. Plus de 70 couverts. "Je suis trop content. Bon, après, il faut qu'ils mangent, qu'ils aiment bien, et qu'ils mettent des commentaires positifs", nuance le Namurois. Parmi ses invité(e)s, Sarah Lélé, l'étoile montante belge du Stand-up à Pairis. La Bruxelloise de 22 ans, déjà surnommée la "Kylian Mbappé de l'humour", se réjouit de la fulgurance des Comedy Club. "On a aussi ce petit truc que la France n'a pas. Et ils sont très contents aussi de nous avoir. Donc, je pense que c'est... Tout est bien pour l'humour, en fait. L'art de l'humour est mis en valeur quand, nous, les Belges, on s'y met aussi."

D'autres établissement récemment ouverts

Guillaume n'est pas le seul sur le marché. Il y a deux mois, Kev Adams a ouvert son établissement à Bruxelles. Plus insolite. Bienvenue à la première édition du TGV Edoui Comédie Club. La SNCF vient de transformer sa voiture-bar en scène de stand-up sur certaines lignes. Le Comédie Club deviendrait-il un phénomène de mode ? "En France ou en Belgique, on est au début de l'époque des Comedy club", souligne Kev Adams. "Le Comédie Club reste un peu une sortie nouvelle. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas trop ce que c'est."

Le directeur adjoint en charge de la publicité et des réseaux de la SNCF, Mathieu Le Bihan, lui, y voit une "mode", "mais pas une tendance courte et qui va s'arrêter dans peu de temps". "Au contraire, je pense que c'est en train de devenir un vrai bien culturel. Dans les années qui viennent, les Comedy Club vont fleurir un petit peu partout dans la francophonie, en France, en Suisse, en Belgique, partout. J'en suis sûr parce que c'est une sortie qui, aux Etats-Unis déjà, est vue comme le bowling, le cinéma. On y va très régulièrement, on y va en famille", poursuit Kev Adams

Pour Guihome, cette tendance "répond aussi à une demande". "Les gens qui ont besoin de se marrer." Un contexte favorable, des humoristes audacieux et de plus en plus nombreux à venir sur scène après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux. Chez Guillaume, la programmation est bouclée jusqu'en mars. Le spectacle ne fait que commencer.