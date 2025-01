Un élève de 13 ans poignarde sa camarade de classe dans le dos à Waremme: "L'élève n'avait aucun passé en matière disciplinaire"

L'événement choque au sein de l'Athénée. Selon le directeur, l'établissement est d'habitude plutôt connu pour son calme et sa tranquilité : "On est dans un environnement qui n'est absolument pas habitué à voir ce genre d'événement", assure-t-il.

Des témoignages d'élèves rapportés par nos confrères de Sudinfo indiquent que ce dernier était victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs mois.

Cellule de soutien

Une cellule de soutien et une cellule de suivi psychologique ont été mises en place au sein de l'établissement pour soutenir les élèves et le personnel enseignant, a expliqué l'Athénée royal dans un communiqué. "La cellule a été mise en place pour les enseignants et pour les élèves. Et nous nous occupons, grâce à une psychologue, une assistante sociale et une infirmière, des élèves qui étaient témoins direct de l'événement. Nous les rassemblons pour leur permettre de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu. Les enseignants ont déjà pu être reçu par une cellule", déclare-t-il.