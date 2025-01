"J'ai mes propres idées": qui est vraiment Melania Trump, la future Première Dame des États-Unis?

Que reste-t-il de Melania Knauss, jeune mannequin slovène qui quitte son pays en 1996 pour faire carrière aux États-Unis? En 2025, elle célébrera ses 20 ans de mariage avec Donald Trump. Dans un livre, puis dans une interview, Melania a récemment pris la parole, étonnamment loquace. "J'ai mes propres idées. J'ai mes oui et non. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que mon époux dit ou fait, et c'est OK", raconte-elle à cette occasion.

L'élégance et la tempérance: voilà les atouts de celle qui a longtemps été moquée par certains Américains pour son accent. Cinq ans après le premier mandat de Donald Trump, Melania a choisi de s'imposer davantage. Elle s'installera à la Maison Blanche, alors qu'elle était restée vivre à New York en 2016 pour suivre la scolarité de leur fils Barron. "J'ai déjà fait mes paquets, j'ai choisi les meubles dont on aura besoin. Je serai à la Maison Blanche et quand je devrai être à New York, je serai à New York ou à Palm Beach quand il le faudra. Ma priorité est d'être une maman, une Première dame, une épouse, et le 20 janvier, je servirai le pays."

Melania Trump réaffirme être libre et indépendante de son époux, Donald Trump, sans chercher toutefois à lui faire de l'ombre.