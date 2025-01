"Je vois beaucoup plus mon fils et j'évite les embouteillages": aux Etats-Unis, les adeptes du télétravail ne veulent pas revenir en arrière

Alors que plusieurs grandes entreprises américaines, comme Amazon et JPMorgan, imposent le retour au bureau à temps plein, Curtis Sparrer, défenseur du télétravail, dénonce un manque de confiance dans ces décisions. Loin de l'idée d'une régression, il défend un modèle hybride où la flexibilité améliore bien-être et productivité des employés. Mais face aux résistances de géants comme Tesla et Goldman Sachs, la bataille sur l'avenir du travail à distance semble loin d'être terminée.

"C'est vraiment décevant, j'avais l'impression qu'on faisait tellement de progrès, et que le télétravail devenait la norme dans le pays", se lamente Curtis Sparrer. Quand il a fondé Bospar en janvier 2015, il a choisi d'emblée de ne pas louer de bureaux, pour faire des économies et aussi pour pouvoir recruter des personnes au-delà de San Francisco et New York.

Chez Amazon, les ingénieurs et employés administratifs ont dû revenir cinq jours par semaine en ce début d'année. Plus de 90% d'entre eux sont mécontents, d'après un sondage du réseau social professionnel Blind en septembre, après l'annonce. Sur des forums de Reddit, des utilisateurs racontent avoir renoncé à postuler chez le géant du commerce en ligne à cause de cette règle. D'autres spéculent qu'il s'agit d'une méthode pour dégraisser les effectifs sans plan social, mais pensent que le groupe va perdre ses meilleurs éléments.

Dix ans plus tard, il n'a aucun regret. "Un bureau, cela représente beaucoup de choses: le pouvoir de celui qui a la fenêtre dans l'angle, et donc les sentiments d'inégalité. Les risques de harcèlement sexuel. Ou de contagion, quand quelqu'un est malade. Les ragots. Les bruits de mastication", énumère-t-il. Il voit surtout dans le télétravail un moyen majeur de réduire les émissions de gaz à effet de serre, sachant que la majorité des Américains vont au travail en voiture. "Et les immeubles de bureaux sont des cauchemars en termes de gaspillage d'énergie", assure l'entrepreneur.

En outre, en restant chez eux, les salariés sont aussi plus susceptibles de cuisiner au lieu de se faire livrer des repas, de recycler leurs déchets, etc, selon une étude réalisée pour Bospar.

"Une meilleure qualité de vie" et une "production élevée"

Fin 2024, environ un tiers des entreprises américaines exigeaient une présence à plein temps, 38% avaient une approche hybride et moins de 30% laissaient leurs employés choisir, selon le "Flex Index", une étude réalisée par Scoop, société de solutions informatiques. DrFirst, une entreprise fournissant une suite logicielle de santé, avait trois bureaux avant la pandémie. Aujourd'hui, ses 400 employés télétravaillent. La direction a pris cette décision en 2023, après avoir enquêté: "Plus de 85% des gens constataient une amélioration de leur qualité de vie et de leur santé mentale ou physique", relate Mathew Carrico, directeur des ressources humaines. "Et la productivité était toujours élevée", ajoute-t-il.

L'entreprise a constitué des groupes d'intérêts pour créer du lien entre collègues, des rendez-vous réguliers pour que les salariés se sentent valorisés et un système de performance basé sur des objectifs trimestriels.

"On ne leur dicte pas où, quand, comment. On leur fait confiance, mais il y a aussi des mécanismes pour s'assurer que le travail est fait", résume-t-il. Heather Happe, employée de DrFirst depuis bientôt 14 ans, est ravie d'échapper aux embouteillages. "Au début, on avait tendance à ne jamais s'arrêter de travailler", se souvient-elle. "Mais on trouve un équilibre. (...) et je vois beaucoup plus mon fils, mes animaux et mes plantes!".