De nombreuses écoles flamandes polluées à l'amiante: certains directeurs doivent attendre... un an avant de pouvoir agir

"Nous avons sur ce toit entre 40 et 50 tôles. C’est beaucoup. Des fibres d’amiante peuvent se détacher des jointures et se déposer dans la gouttière. L’eau de pluie peut ensuite les faire tomber sur le sol et entrer en contact avec des enfants, il vaut donc mieux isoler la zone", précise Simon Tyberghien, spécialiste en désamiantage.

Sur les 2465 écoles qui ont gratuitement dressé un inventaire sur l’amiante, 2193 sont polluées, soit 89% d’entre elles. "Des les cas les plus extrêmes, il y a un vrai danger pour la santé et l’environnement. Il faut donc évacuer l’amiante présente. Mais dans de nombreux autres cas, il s’agit surtout de vieux matériaux, usé par le temps. Il faut alors isoler ces zones afin d’éviter qu’elles deviennent des zones à risque en matière de contamination", note Jan Verheyen , porte-parole de l’entreprise publique flamande de déchets.

L’enquête menée par le journal Het Laatste Nieuws interpelle : en effet, l’amiante peut provoquer le cancer des poumons. "Des directeurs d’école attendent parfois un an avant d’avoir des subsides pour pouvoir enlever l’amiante. Cela doit aller beaucoup plus vite. Des enfants exposés à l’amiante sont plus sensibles que des adultes et c’est prouvé scientifiquement", note Joppe Nuyts, journaliste d'investigation à la rédaction de VTM.

À Saint-Nicolas, le démantèlement de l’amiante coûtera 17 000 euros et l’école recevra des autorités 12 000 euros de subsides... reste à trouver 5000 euros sur fonds propres. "5000 euros, ce n’est peut-être pas grand-chose, mais nous avons d’autres dépenses structurelles pour une somme de 100 000 euros", se lamente Bart Feusels, directeur technique de l'école "Berkenboom".

De son côté, la Ministre flamande de l’Enseignement Zuhal Demir a annoncé : "Nous allons débloquer annuellement 5,4 millions d’euros afin de financer les écoles à 100%. Ainsi, elles pourront effectuer leurs travaux de dépollution".



Dès 2032, tout propriétaire de bâtiment devra donc disposer d’un certificat d’amiante.