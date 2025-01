"J’ai la chance d’être en pleine forme": Richard Ruben fête 30 ans de carrière avec un spectacle inédit à Forest National

L'humoriste belge Richard Ruben célèbre 30 ans de carrière avec un show exceptionnel le 27 mars prochain à Forest National. Ce retour sur une scène emblématique promet un mélange inédit d'imitations, de stand-up, et de musique, le tout avec une énergie renouvelée et une mise en scène spectaculaire.

Ce show, coécrit et mis en scène avec Sam Touzani, sera l’occasion pour Richard Ruben de mélanger ses talents de showman : imitations, stand-up et musique. Il se plaît à revisiter des voix iconiques et actuelles : "Je vais passer de Jean-Claude Van Damme à Vincent Cassel".

Le 24 mars 1995, Richard Ruben se produisait pour la première fois à Forest National. "C’était naturel, pas pour la grandeur ou la mégalomanie. C’était pour partager avec les gens", se souvient-il. Cette année, il célèbre cet anniversaire avec un nouveau spectacle, mais pas question de céder à la nostalgie. "On part de là pour regarder le monde d’aujourd’hui et surtout de demain".

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Il imite aussi des stars contemporaines comme Adèle, Maneskin ou John Legend, accompagné sur scène par Tom et ses dix instruments : "Avec la qualité des sonos actuelles, on peut faire des choses magnifiques".

Le défi Forest National

Forest National, avec sa capacité et son ambiance unique, reste un lieu mythique pour tout artiste belge. "Je suis allé voir Foresti, il y a quelques années, et la salle offre une proximité incroyable avec le public. Grâce aux écrans et à la technologie d’aujourd’hui, on peut faire des choses magnifiques", s'enthousiasme l'humoriste.

Pour lui, le stand-up reste une arme redoutable : "C’est un type debout qui fait rire des gens assis". "J’ai la chance d’être en pleine forme. Peut-être qu’un jour, je me tournerai vers l’écriture, mais pour l’instant, j’adore être sur scène", confie-t-il.

Rire, un sport de combat

À une époque où l’humour est parfois critiqué, Richard Ruben reste fidèle à sa liberté de ton. "En 2025, rire, c’est un sport de combat. Mais moi, je dis toujours ce que je pense. Et je compte sur les gens à Forest pour monter sur le ring avec moi".