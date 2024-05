Renaud Gason devient le nouveau président du tribunal du travail de Liège

Renaud Gason a été désigné comme nouveau président du tribunal du travail de Liège et a prêté serment mercredi devant la première présidente de la cour du travail de Liège, indiquent les attachés de communication de la justice liégeoise. Il succède à Denis Maréchal, qui occupait la fonction depuis 2014.

Renaud Gason souhaite poursuivre son engagement "au service d'une justice humaine, accessible et efficace". Conscient que cette dernière fait aujourd'hui face à de multiples enjeux et transformations telle que la digitalisation, il prône l'accessibilité de l'institution judiciaire à tous les justiciables.

M. Gason occupait déjà la fonction de juge au tribunal du travail de Liège depuis 2015, essentiellement dans les divisions de Verviers, Liège et Namur. Il était ensuite devenu président d'une des huit divisions du tribunal de travail de Liège, à la division de Namur.

"C'est enthousiasmant de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour une justice sociale et où, pour le personnel, il est également épanouissant de travailler. Le but est de continuer à œuvrer pour une justice efficiente, comme l'a fait jusqu'à présent Denis Maréchal, et ce, malgré les nombreux défis auxquels la justice est aujourd'hui confrontée", a indiqué Renaud Gason.