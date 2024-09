Sven Pichal sera jugé publiquement le 18 novembre, la demande de huis clos rejetée

Kris Luyckx, qui représente la partie civile Child Focus, s'est opposé aux deux demandes de la défense. "Lorsqu'il s'agit de déterminer si une affaire doit être entendue à huis clos, les intérêts des victimes doivent être au centre des préoccupations, et non ceux de l'accusé", a fait valoir Me Luyckx. "Je trouve étrange que quelqu'un qui a toujours travaillé dans les médias se plaigne maintenant de leur fonctionnement. Il devrait simplement être un grand garçon et raconter son histoire quand c'est important", ajoute l'avocat de Child Focus, qui a qualifié la demande de la défense de "manœuvre dilatoire".

Le ministère public a également demandé au tribunal de rejeter les deux demandes de la défense. Le tribunal s'est ensuite retiré pour délibérer sur les questions de la défense.

La demande de nomination d'un comité d'experts a été ajoutée au fond de l'affaire. Le tribunal n'a pas encore pris de décision à ce sujet.