Triple homicide à Ixelles: des détails sur l'arrestation de J.P. révélés, il avait écrit des messages sur les murs

L'auteur du triple homicide à Ixelles, a été "inculpé du chef d'assassinat" ce dimanche après avoir été arrêté la veille. La police a découvert l'horrible scène de crime, mais aussi d'autres choses, d'après les révélations de Het Nieuwsblad

Le mystère plane toujours autour du triple homicide à Ixelles, qui a coûté la vie à une femme de 40 ans, une petite fille d'un an et un adolescent de 13 ans. Het Nieuwsblad révèle toutefois de nouvelles informations sur l'arrestation de l'auteur, samedi matin. Celui-ci a été "inculpé du chef d'assassinat" ce dimanche, a annoncé le parquet de Bruxelles. Un voisin raconte à nos confrères avoir vu une dame, apparemment membre de la famille J.P., arriver dans la rue vers 9h30. "Elle a sonné plusieurs fois à la porte de la maison et a regardé dans la boîte aux lettres. On voyait bien qu'elle était inquiète", témoigne-t-il. La police est arrivée, avec des combis, vers 9h45 : "Ils étaient nombreux et aidaient la femme. À un moment donné, j'ai entendu la dame crier à travers la boîte aux lettres: 'Mais qu'as-tu fait? Pourquoi ?'", assure-t-il. À lire aussi L'horreur à Ixelles: l'homme suspecté d'avoir tué sa compagne et deux jeunes enfants inculpé pour assassinat

Après l'arrivée de la police, il a fallu une demi-heure de discussion avant que la porte ne s'ouvre, permettant aux forces de l'ordre d'entrer en trombe dans l'appartement. La femme a été empêchée d'entrer. "Elle s'est mise à pleurer et à crier de manière déchirante. Tant de souffrance m'a profondément touchée", confie encore le témoin. Une corde retrouvée à l'intérieur Sur place, ils découvrent les corps d'une femme de 40 ans et de deux enfants: un bébé de 1 an et un adolescent de 13 ans. La femme et le bébé ont été tués la veille d'une balle dans la tête, tandis que l'adolescent, issu d'une précédente relation, aurait été empoisonné. Des enquêtes complémentaires sont encore en cours à ce sujet. D'après Het Nieuwsblad, l'arme à feu (dont l'origine n'est pas encore claire) a été trouvée dans l'appartement. Les policiers ont aussi constaté des messages peints à la bombe sur les murs : "Désolé", disent-ils, entre autres.