Funérailles d’Ethan, 4 ans, tué à Berloz: "On aimerait comprendre" s'émeut le prêtre pendant la cérémonie

Partager:

Près de 200 personnes se sont réunies ce samedi matin à l’église Saint-Lambert de Berloz pour rendre un dernier hommage au petit Ethan, retrouvé mort dimanche dernier. Une cérémonie marquée par l’émotion, la dignité et des témoignages bouleversants.

L'émotion était au rendez-vous ce samedi matin à l’église Saint-Lambert de Berloz. Près de 200 personnes, proches, amis, mais aussi des habitants touchés par le drame, se sont rassemblées pour dire adieu à Ethan, 4 ans. Le petit garçon avait été retrouvé sans vie dans sa chambre dimanche dernier, étouffé. Sa mère a été inculpée pour assassinat. À 11 heures, le petit cercueil blanc a été installé dans l’allée centrale, accompagné de la chanson Over the Rainbow. Une photo d’Ethan, des fleurs et un gros nounours symbolisaient l’amour et la tendresse de son entourage.

Durant la cérémonie, le curé a dressé le portrait d’un enfant débordant de vie et de curiosité, inscrit aux bébés nageurs, au judo et au football par des parents soucieux de son épanouissement. "Un gamin plein de vie, d’énergie, qui courait tout le temps et était gentil", a-t-il décrit, avant d’évoquer la douleur du drame. "Stupéfaction" Le prêtre a évoqué "un drame, la tragédie, incompréhensibles". Avant de poursuivre: "On aimerait comprendre, mettre des mots... Dans le mot comprendre, il y a le mot prendre, prendre avec, mais il y a des choses qu’on ne peut pas prendre avec... Il y aura un temps judiciaire pour comprendre, mais ce qui nous rassemble aujourd’hui, c’est Ethan. Il y a plein d’émotions, de sentiments en nous, la sidération, la stupéfaction, peut-être du dégout et l’incapacité d’accepter ce qui s’est passé, la colère, la peur, l’amour sans doute aussi, le goût de la vie, je vous demande de les laisser s’asseoir en vous...." Un père brisé De son côté, le père d’Ethan a partagé un texte déchirant, lu par le curé. Ses mots ont bouleversé l’assemblée. "Ethan, mon petit garçon, mon trésor, tu m’as tellement aidé à avancer. (…) Tu as été le plus magnifique de tous les petits garçons. (…) Une partie de moi s’en va avec toi, mais je te promets que je vais me relever, pour toi. (…) Je t’aime plus que tout, mon fils." À lire aussi Infanticide à Berloz: la mère d'Ethan évoque des "idées noires", sans parler du décès de son fils