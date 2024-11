L'horreur à Ixelles: l'homme suspecté d'avoir tué sa compagne et deux jeunes enfants inculpé pour assassinat

Partager:

Ce vendredi, une femme et deux enfants ont été tués dans leur maison à Ixelles. L'homme suspecté d'avoir commis ses crimes a été placé sous mandat d'arrêt, a-t-on appris ce dimanche soir.

Les faits se sont produits dans la commune d'Ixelles, dans une grande maison de maître de l'avenue Jeanne. Samedi, les policiers reçoivent l'appel d'un membre de la famille, inquiet. Après de longues discussions avec l'agent immobilier de 54 ans, ils parviennent à accéder aux lieux. Sur place, ils découvrent les corps d'une femme de 40 ans et de deux enfants: un bébé de 1 an et un adolescent de 13 ans. La femme et le bébé ont été tués la veille d'une balle dans la tête, tandis que l'adolescent, issu d'une précédente relation, aurait été empoisonné. Selon certains médias, la rupture amoureuse pourrait être les causes de ce drame. Aucun détail n'a pour l'heure été confirmé par le parc de Bruxelles chargé de l'enquête.

Sur les réseaux sociaux, il publie un message frappant Plus tôt dans la soirée de vendredi, l'homme avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo adressée à son épouse. "Je viens de rentrer, tu me manques, à demain ou à bientôt (...) Je t'aime!", l'entend-t-on dire avant que de nombreuses photos familiales ne défilent, le tout sur une chanson d'amour. Ce sont peut-être ces messages qui ont inquiété le membre de la famille ayant prévenu la police. Selon nos confrères de De Standaard, le suspect avait écrit sur les murs de la maison qu'il était "désolé" pour ses actes. Lorsque la police l'a cueilli, il n'a opposé aucune résistance et a immédiatement reconnu les faits. À lire aussi Infanticide à Berloz: la mère d'Ethan évoque des "idées noires", sans parler du décès de son fils Les voisins choqués Sur place, un voisin affirme qu'il s'agissait d'une "maison familiale". "Ils paraissaient tout à fait normaux...", témoigne-t-il. Une autre riveraine se dit "bouleversée". "On vit dans un monde horrible", se désole-t-elle. "Ce qui me marque le plus, ce sont les enfants. Je ne comprends pas. Qu'ils règlent leurs histoires eux, mais les enfants..." À lire aussi Drame familial à Ixelles: une maman et ses deux enfants trouvés morts