Triple homicide à Ixelles: J.P. s'explique à la police et évoque "un suicide collectif"

Le mystère plane toujours autour du triple homicide à Ixelles, qui a coûté la vie à une femme de 40 ans, une petite fille d'un an et un adolescent de 13 ans. Het Nieuwsblad révèle toutefois de nouvelles informations sur l'arrestation de l'auteur, samedi matin. Celui-ci a été "inculpé du chef d'assassinat" ce dimanche, a annoncé le parquet de Bruxelles.

Pourquoi avoir fait ce choix ? J.P. aurait perdu son travail et aurait reçu, ce fameux 15 novembre, un avis d'expulsion de son domicile. C'est donc une accumulation de problèmes qui a motivé le couple, d'après son avocat, à mettre fin à leurs jours et à ceux de leurs enfants.

L'arrestation

Samedi, les policiers reçoivent l'appel d'un membre de la famille, inquiet. Il a fallu une demi-heure de discussion avant que la porte ne s'ouvre, permettant aux forces de l'ordre d'entrer en trombe dans l'appartement. D'après son avocat, la fille de la victime, âgée de 22 ans, était là.

Sur place, ils découvrent les corps d'une femme de 40 ans et de deux enfants: un bébé de 1 an et un adolescent de 13 ans. La femme et le bébé ont été tués la veille d'une balle dans la tête, tandis que l'adolescent, issu d'une précédente relation, aurait été empoisonné.

Une corde retrouvée à l'intérieur

D'après Het Nieuwsblad, l'arme à feu (dont l'origine n'est pas encore claire) a été trouvée dans l'appartement. Les policiers ont aussi constaté des messages peints à la bombe sur les murs : "Désolé", disent-ils, entre autres.

Le journal flamand révèle également qu'"une corde préparée" dans la maison a été retrouvée. L'homme aurait donc voulu mettre fin à ses jours après les faits.

Nos confrères apprennent également qu'il y a plusieurs caméras dans la résidence et estiment qu'il y a "de grandes chances que les actes horribles aient été filmés".

Sur les réseaux sociaux, il publie un message frappant

Plus tôt dans la soirée de vendredi, l'agent immobilier avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo adressée à son épouse. "Je viens de rentrer, tu me manques, à demain ou à bientôt (...) Je t'aime!", l'entend-on dire avant que de nombreuses photos familiales ne défilent, le tout sur une chanson d'amour.

Ce sont peut-être ces messages qui ont inquiété le membre de la famille ayant prévenu la police.

Selon certains médias, dont Het Nieuwsblad, la rupture amoureuse pourrait être la cause de ce drame. Cela faisait, dit-on, un certain temps que cela n'allait plus entre le couple. Nos confrères racontent même qu'ils avaient déjà rompu, ce que dément l'avocat du suspect. Ils évoquent également la mauvaise posture financière de la famille. Aucun détail n'a pour l'heure été confirmé par le parquet de Bruxelles chargé de l'enquête.