Carambolage entre cinq voitures et un camion sur l'E19: la circulation a été quasi à l'arrêt

Une collision en chaine impliquant six véhicules dont un camion, deux camionnettes et trois voitures s'est produite lundi matin sur l'autoroute E19 à hauteur de Ghlin (BK 58.6) en direction de la France.

La police fédérale, qui est sur les lieux, a indiqué que les deuxième et troisième bandes de circulation étaient plus particulièrement concernées et que le nettoyage de la chaussée, qui a été fermée, a été demandé, du liquide s'étant répandu. La circulation était encore à l'arrêt lundi à 09h00.

La circulation a été rétablie vers 10h00, après le nettoyage de la chaussée. L'accident a fait deux blessés légers qui ont été pris en charge par les services de secours, a indiqué la police fédérale.