Trois ans de prison pour des vols avec effraction dans des véhicules

La 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi une peine de 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans contre Samir R. Le quadragénaire, qui a retrouvé la liberté immédiatement après la lecture de son jugement, était poursuivi pour trois vols avec effraction dans des véhicules et une tentative de vol avec effraction. Le suspect avait reconnu les vols, mais contestait la tentative. Le parquet avait sollicité une peine de quatre ans de prison contre le prévenu.

En juin, décembre et janvier derniers, Samir R. avait reconnu avoir commis trois vols avec effraction dans des véhicules. Le voleur a dérobé divers objets, dont des cartes bancaires, des baskets et des lunettes. "Je n'étais pas dans mon état normal au moment des faits à cause de ma consommation de produits stupéfiants", avait-il expliqué. Il contestait, par contre, être l'auteur d'une tentative de vol avec effraction sur un véhicule, le 22 décembre dernier.

Une peine de quatre ans de prison ferme était sollicitée par le substitut Vervaeren contre Samir R., qui a déjà obtenu une mesure de sursis à trois reprises pour notamment produits stupéfiants et vol avec effraction. Me Samanci, à la défense, avait plaidé un ultime sursis avec des conditions probatoires.