Trois Néerlandais interpellés à Anvers en possession d'un engin explosif présumé

Trois ressortissants néerlandais ont été interpellés dans la nuit de dimanche à lundi sur la place Franklin Roosevelt, au cœur d'Anvers, alors qu'ils portaient une arme à feu et un engin explosif présumé. C'est ce qu'indique le parquet d'Anvers. Les suspects sont âgés de 17, 25 et 27 ans.

On ignore encore si le trio avait l'intention de commettre un attentat. Une enquête a été ouverte et est en cours. Le parquet a déjà saisi un juge d'instruction et qualifie provisoirement les faits de violation de la loi sur les armes et d'organisation criminelle.