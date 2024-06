Un braquage dans une banque belge évité grâce à... la police italienne

Des policiers italiens ont découvert qu'un projet de braquage était en préparation dans une banque belge. Les braqueurs prévoyaient de dérober plusieurs millions d'euros. Six personnes ont été interpellées.

La police italienne a enquêté pendant des mois sur les actions d'un gang de braqueurs. Elle a suivi les membres de ce groupe d'octobre 2022 à août 2023. Cette semaine, les policiers ont mené des perquisitions et ont découvert que les braqueurs prévoyaient un "casse" dans une banque belge. Six personnes ont été interpellées et une autre a pris la fuite.

Des braquages en Italie et à l'étranger

Ce gang a commis plusieurs braquages dans les provinces italiennes de Naples et de Parme, mais aussi à l'étranger. À chaque fois, leur mode opératoire est précis. Selon Het Laatste Nieuws, les braquages sont dignes d'un scénario de film puisque les malfrats se préparent pendant plusieurs jours, en suivant des employés ou gérants de banques.