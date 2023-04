Un gynécologue et une sage-femme demandent l'acquittement après la mort d'un nourrisson

Le jugement n'est pas encore tombé dans l'affaire de la sage-femme et du gynécologue de l'AZ Alma à Eeklo, qui demandent l'acquittement après un accouchement au cours duquel une petite fille est décédée, a déclaré lundi le tribunal correctionnel de Gand.

Ryvana, âgée de 7 jours, est décédée après l'accouchement à l'hôpital AZ Alma, dans la ville néerlandophone d'Eeklo. La petite fille est née le 25 août 2016, sans vie, et a dû être mise sous respirateur artificiel. Selon la mère, le gynécologue et la sage-femme ont commis plusieurs fautes. Le ministère public souhaite une condamnation pour coups et blessures involontaires, mais les deux prévenus plaident l'acquittement.

Le jugement est désormais attendu pour le 8 mai.