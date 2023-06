Un homme poignardé à Mons: l'auteur sous mandat d'arrêt

Deux hommes, qui ne se connaissaient pas, se sont disputés mardi dans le Quartier de Messines à Mons, alors que les festivités de la Ducasse battaient leur plein. Un des deux individus, né en 1967, s'est effacé quelque temps avant de revenir sur place avec un couteau qu'il a planté dans le thorax de son adversaire, né en 1983. La victime était entre la vie et la mort au moment de l'intervention des services de secours.

Selon le parquet de Mons, des témoins ont appelé la police et ont surveillé l'auteur des faits qu'ils ont désigné aux policiers arrivés sur les lieux. L'individu a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt du chef de coups et blessures avec incapacité de travail.