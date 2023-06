Un homme retranché dans la maison de ses parents blessé par la police

La police a ouvert le feu, dans la nuit de dimanche à lundi, sur un homme retranché dans le domicile de ses parents à Lede, en Flandre orientale. L'homme avait déjà agi de la sorte en 2021 et avait tiré sur les policiers, a indiqué le parquet de Flandre orientale. La police et le parquet n'ont pas été en mesure de donner des détails sur l'état de santé actuel de l'homme.

L'homme a vraisemblablement pénétré dans la maison de son père dimanche soir vers 20h00. Le père a pu quitter les lieux mais le suspect s'est retranché dans l'habitation. Les unités spéciales de la police fédérale sont arrivées sur les lieux un peu plus tard et ont décidé de pénétrer dans le logement. L'homme a été blessé par balle dans l'opération, mais le parquet et la police n'ont pas encore communiqué sur les circonstances de l'incident. Le suspect a été transporté à l'hôpital. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une sur les faits commis par l'homme et l'autre sur l'intervention de la police.

En septembre 2021, le suspect s'était déjà retranché dans la maison pendant des heures. Les unités spéciales s'étaient également rendues sur place et avaient réussi à le maitriser. L'homme avait néanmoins tiré un coup de feu.