Un jeune homme condamné à 30 mois de prison pour un "revenge porn"

Entre décembre 2020 et mars 2021, le prévenu a commis plusieurs préventions envers sa petite amie de l'époque, mineure d'âge. Outre la diffusion d'une vidéo dénudée sans l'accord de la victime, plusieurs scènes de coups et blessures lui étaient reprochées.

Le jeune homme avait admis avoir diffusé une vidéo dénudée de la victime sur le net après avoir reçu des messages d'insulte. "Elle mettait des propos insultants en story. Ça n'arrêtait pas, j'ai donc diffusé une vidéo. C'est une fille facile, que l'on sait facilement avoir dans son lit. Vous savez, il y a eu pire. Son père est venu cramer la voiture de ma maman et elle aussi a fait bien pire", avait expliqué le prévenu.

Il avait également avoué avoir repoussé son ancienne petite amie, "afin de quitter la chambre alors qu'elle m'en empêchait", avait-il précisé tout en contestant avoir asséné des coups.

Le jeune homme ne contestait pas non plus avoir dégradé un téléviseur et une lampe lors d'une des scènes de violence.