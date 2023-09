Un laboratoire de drogue et 5.500 plants de cannabis démantelés en région liégeoise

À la suite d'une opération d'envergure ayant mobilisé une centaine de policiers, la police judiciaire de Liège est parvenue à démanteler un important laboratoire de drogue synthétique (MDMA) et deux plantations de cannabis en région liégeoise. Quatre personnes ont également été interpellées et entendues. Elles seront présentées prochainement au juge d'instruction, a communiqué le parquet de Liège.

L'enquête avait démarré il y a plus d'un an sur la base d'informations policières et de la découverte de plantations de cannabis. C'est ce mardi 12 septembre, sous la direction de la juge d'instruction Viviane Joliet, qu'une opération policière d'envergure a finalement été menée contre une organisation criminelle familiale implantée aux Pays-Bas, dans la ville de Tilburg, mais active dans la région liégeoise, indiquent les autorités judiciaires.

La police judiciaire de Liège a ainsi mené trois perquisitions qui ont abouti au démantèlement d'un laboratoire important de drogue synthétique (MDMA) en cours de production à Awans, d'une plantation d'une capacité de 3.000 plants à Villers-l'Evêque et d'une autre plantation de 2.500 plants rue Lamarck à Liège. Au total, quatre personnes ont été interpellées et entendues, explique le parquet.