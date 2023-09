Un motard perd la vie dans un accident avec un camion, sur la E40, à hauteur de Battice

L'accident est survenu à hauteur de Battice. "Pour une raison encore indéterminée, un motard en formation qui circulait avec un instructeur et un second élève, a raté un virage", explique le parquet. "Il a coupé la route à un semi-remorque. Le chauffeur du poids lourd a tenté, en vain, d'éviter le motard. Dans sa manoeuvre d'évitement, il a percuté une voiture", détaille le magistrat de garde qui précise que des contrôles d'alcoolémie ont été réalisés sur le chauffeur du camion et sur le conducteur de la voiture. Ils sont négatifs, conclut le parquet.