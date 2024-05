Un quinquagénaire risque un an de prison pour harcèlement sur les réseaux sociaux

Les conséquences pour la victime sont importantes: "elle n'est plus en mesure d'habiter seule chez elle, ni de sortir. Elle a d'ailleurs déménagé. Elle a changé de compte bancaire, a pris une série de mesures pour éviter d'avoir des contacts avec lui mais cela a des conséquences sur sa santé physique et mentale", explique l'avocat de la partie civile.

Il précise encore "monsieur lui a fait un virement d'un cent sur son compte bancaire avec en communication 'vous me manquez, recontactez-moi'. Ma cliente n'en peut plus et aujourd'hui, des photos d'elle sont toujours présentes sur le compte Facebook du prévenu". Il demande la désignation d'un médecin expert et un euro à titre provisionnel.

Le ministère public réclame un an de prison. Lors de l'audience, le prévenu a reconnu être particulièrement isolé et s'être accroché à une histoire d'amour à sens unique, sans se rendre compte du mal qu'il occasionnait. Il a présenté ses excuses à la victime.

Malgré la gravité des faits, la défense plaide en faveur d'une suspension probatoire en évoquant une expertise psychiatrique du prévenu.