"Un véritable calvaire dans le froid": Soraya devait atterrir à Charleroi, son vol est dévié à Bruxelles, mais la navette n'arrive jamais

À Charleroi, aucun avion n'a su atterrir mercredi, durant 3 h. Ils ont tous été déviés vers d'autres aéroports, celui de Zaventem, notamment. C'est le cas de l'avion de Soraya. Son vol de Tenerife a dû atterrir à Bruxelles, au lieu de Charleroi. "On nous précise que des cars sont prévus pour Bruxelles-Charleroi", raconte-t-elle.

On grelottait

Soraya a longuement attendu pour la navette qui devait la ramener à bon port, son mari, son bébé et elle... mais elle n'est jamais arrivée : "On a attendu, attendu, attendu, il ne se passait rien. On voyait la neige tomber, on grelottait". "Un véritable calvaire dans le froid et sans aucune personne pour nous informer", déplore-t-elle.