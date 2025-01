Neige, pluie, verglas…: à quoi peut-on s’attendre dans les prochaines heures?

Après les premières chutes de neige, le temps s'annonce encore hivernal ces prochaines heures et prochains jours, avec des températures en baisse. Les brouillards givrants et les gelées nocturnes compliqueront parfois les déplacements.

Ce soir, des averses hivernales ou de neige pourront encore se produire par endroits, notamment en Ardenne. Durant la nuit, le temps deviendra généralement sec, avec parfois de larges éclaircies. Quelques bancs de nuages bas pourraient toutefois se former à l’est du pays. Les températures minimales descendront à -4 degrés en Ardenne, -3 à 0 degré dans le centre et +2 degrés en bord de mer.

Ailleurs, les maxima oscilleront entre 0 degré au centre du pays et 4 degrés près de la mer. Le vent, d’abord modéré de nord-nord-est, deviendra faible d’ouest. Dans le sud-est, il s’orientera entre l’ouest et le nord-ouest.

Vendredi : retour du soleil, mais dans le froid

La matinée de vendredi sera marquée par des brouillards localisés, particulièrement dans l’est. Une fois dissipés, le ciel deviendra assez ensoleillé dans la plupart des régions. Les températures, cependant, resteront froides : entre 0 et -2 degrés dans la majorité du pays, tandis que le nord-ouest enregistrera des maxima entre 0 à +4 degrés. Le vent sera faible, passant de sud-ouest à variable.

Samedi : gelées généralisées et brouillards

Dans la nuit de vendredi à samedi, des gelées toucheront l’ensemble du territoire. La journée débutera sous un ciel brumeux, avec parfois du brouillard givrant persistant. Des champs nuageux arrivant de la mer du Nord pourront provoquer quelques averses côtières, tandis que des éclaircies feront leur apparition dans le centre du pays.

Les températures resteront hivernales : entre -1 et -2 degrés en Hautes-Fagnes, entre -1 et +2 degrés dans les autres régions, et jusqu’à +6 degrés en Flandre Occidentale. Le vent sera faible et variable à l’intérieur des terres, mais modéré à assez fort de nord à nord-est sur la côte.

Dimanche : un froid toujours présent

Dimanche matin, le froid persistera avec une nouvelle nuit de gel. La journée s’annonce partiellement à très nuageuse. En soirée, des brouillards pourraient se former, notamment en plaine.

Les températures oscilleront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +6 degrés sur le littoral, avec des valeurs proches de +2 degrés dans le centre. Le vent restera généralement faible et de direction variable.