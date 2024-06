Une campagne pour sensibiliser au tri des déchets et pointer les erreurs fréquentes

Or, "les erreurs de tri engendrent non seulement une perte de matière à recycler, mais elles contaminent également les filières de revalorisation entrainant des complications techniques et des surcoûts non négligeables", signale la Copidec.

Les coûts liés à un mauvais tri des déchets se répercutent in fine sur le portefeuille du citoyen. "Un emballage PMC mal trié et jeté avec les déchets résiduels (ceux qui restent quand on a bien tout trié) coûtera plus cher à la collectivité que s'il est correctement jeté dans le sac bleu PMC", indique la fédération. Les déchets résiduels sont en effet à charge des communes et donc des citoyens à travers la taxe déchets, tandis que la collecte et le recyclage des emballages PMC sont financièrement pris en charge par les entreprises ayant mis ces emballages sur le marché (via l'ASBL Fost Plus).

La Copidec avertit par ailleurs qu'une erreur de tri peut également causer des problèmes de sécurité tant pour les agents des métiers de salubrité publique que pour les machines. "Par exemple, une seringue jetée à la poubelle peut blesser le personnel de collecte. Des piles, batteries ou déchets électroniques peuvent quant à eux provoquer des incendies dans les centres de tri", illustre la fédération.