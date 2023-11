Une dizaine de personnes rassemblées afin de réclamer un statut clair pour les livreurs

"C'était important de se rassembler aujourd'hui pour rappeler qu'il ne faut pas oublier les livreurs et invisibiliser leurs problèmes", a expliqué sur place à Belga Camille, livreur et membre de l'association La Maison des livreurs. "Aujourd'hui s'ouvre un procès devant la cour du travail et on veut savoir ce que la justice pense. Quel statut ou régime doit s'appliquer aux travailleurs de plateforme et aux livreurs en particulier ? Est-ce qu'ils doivent être indépendants ou salariés ? Est-ce que les plateformes peuvent utiliser le régime spécifique de l'économie collaborative? Moi, je suis livreur depuis six ans et ça fait six ans que j'entends dire que l'économie collaborative n'est pas applicable aux livreurs, pourtant il n'y a rien qui change. C'est pour cela qu'on est là, pour se tenir informés et dire que les livreurs attendent toujours de savoir", a-t-il exprimé.

Fin 2021, le tribunal du travail de Bruxelles avait rendu dans un jugement dans le dossier Deliveroo, estimant que les livreurs qui collaborent avec cette plateforme de livraison de repas doivent être indépendants et non salariés. Or, à la suite d'une longue enquête, l'auditorat du travail avait conclu le contraire.