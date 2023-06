Une étudiante est décédée à la suite d'un incendie à Etterbeek samedi à l'aube

"À l'arrivée des pompiers sur place, le rez-de-chaussée de la maison était complètement embrasé", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Des moyens supplémentaires, pompiers et personnel soignant, ont immédiatement été diligentés sur place. Avec l'aide précieuse de la zone de police Montgomery, les personnes présentes dans la maison ont été évacuées et un périmètre de sécurité et d'exclusion a été instauré", a-t-il relaté.

"Pendant le 'search & rescue', une personne inconsciente a été trouvée au deuxième étage. Une réanimation a immédiatement été entamée, malheureusement infructueuse. La personne est décédée sur place", a indiqué le porte-parole. "La maison se composait d'une habitation et de deux kots. C'est une étudiante, de nationalité étrangère européenne, qui a tragiquement perdu la vie. Elle suivait des cours en Belgique dans le cadre d'un programme d'échange. Le nécessaire sera fait par les autorités pour prévenir, au plus vite, la famille de la défunte".