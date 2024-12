"Pas une chambre d'hôtel": on en sait plus sur les conditions de détention de Pierre Palmade

Pierre Palmade est incarcéré depuis le lundi 9 décembre à la prison de Gradignan. On en sait désormais un peu plus sur ses conditions de vie dans cette prison.

Actuellement, Pierre Palmade est à l'isolement, ce qui signifie qu'il n'a aucun contact avec les autres détenus et qu'il se trouve dans une cellule individuelle. Cette cellule mesure entre neuf et douze mètres carrés et est équipée d'un écran de télévision, d'une table, d'une chaise, d'un lit et de rangements pour ses affaires personnelles, comme toute autre cellule. "Que ce soit à l'isolement ou non, ce n'est pas une chambre d'hôtel", a précisé Wilfried Fonck.

Pour l'instant, il n'est pas encore confirmé si l'humoriste recevra un traitement spécifique en prison pour ses problèmes d'addiction.